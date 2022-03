"Vladimir Poutine a fait une grave erreur et va perdre cette guerre qu'il a commencée, à cause du courage et de la résilience et de l'inspiration qu'offrent ces braves Ukrainiens. Mais aussi à cause de l'unité, de la fermeté des pays alliés", a dit M. Trudeau, répétant la même phrase en français et en anglais, lors d'une conférence de presse avec le président polonais Andrzej Duda.

Les alliés "ne vont pas permettre, ne peuvent pas permettre que Poutine gagne après avoir bafoué les règles internationales, avoir ciblé des civils, avoir envahi le pays voisin", a poursuivi le Premier ministre canadien.

"Nous allons tout faire, a-t-il insisté, pour s'assurer que Poutine fasse face à des conséquences sévères pour ses choix et pour tous les mauvais choix qu'il pourrait faire dans les jours et les semaines à venir".

Selon lui, Vladimir Poutine "comptait sur le fait que dans les démocraties on a de la difficulté des fois à s'entendre, mais il a trouvé à la place une union, une férocité de notre réponse économique qui a démontré comment les démocraties peuvent et vont défendre les principes sur lesquels elles ont été fondées".

"La Pologne et le Canada ont été parmi les pays qui ont poussé le plus fort pour qu'on agisse", a-t-il estimé.

De son côté, le président polonais s'est prononcé lui aussi pour des sanctions "multidirectionnelles" et "foudroyantes" destinées à frapper d'une part l'économie russe et d'autre part Vladimir Poutine et son entourage, dont il espère qu'ils répondront de leurs "crimes de guerre" devant la Cour pénale internationale.