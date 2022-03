L’ex-leader étudiant âgé de 36 ans, à la tête d’une coalition de gauche, est le plus jeune président de l’histoire du Chili.

Gabriel Boric, le plus jeune président de l'histoire du Chili, qui ambitionne de réformer le pays

Le défi commence pour le nouveau jeune président de gauche du Chili, Gabriel Boric, 36 ans, qui a pris vendredi les rênes du pays et doit désormais tenir les promesses qui l'ont porté au pouvoir. "Nous allons réaliser tous les changements que nous avons proposés pendant la campagne, étape par étape, car nous sommes convaincus que la grande majorité des Chiliens exigent des changements structurels", avait assuré le plus jeune Président jamais élu dans le pays lors de la présentation de son gouvernement de 42 ans de moyenne d'âge.

Héritier politique de la révolte sociale qui avait secoué le Chili en 2019, considéré jusqu’alors comme le pays le plus stable de la région, le Président, élu en décembre à la tête d’une coalition de gauche, doit trouver des réponses aux demandes de transformation des systèmes de santé, d’éducation et de retraite ainsi qu’aux exigences de réduction des inégalités. Pour l’ex-leader étudiant, député depuis 2014, la solution passe par l’instauration d’un État-providence inspiré de la social-démocratie européenne et une rupture avec le néolibéralisme dont le Chili a été le laboratoire sous la dictature de Pinochet (1973-1990).

"Boric commence dans un climat favorable de l'opinion publique, grâce à tout le capital politique qu'il a obtenu lors des élections et avec la nomination de son gouvernement" ouvert à diverses sensibilités (dont l'écologie), augure Marco Moreno, de l'école de sciences politiques de l'Université centrale du Chili.

Mais il devra compter avec un Parlement loin d'être acquis à sa cause : "Le grand défi que Boric devra relever est d'instaurer un dialogue pour surmonter les obstacles législatifs afin d'avoir la capacité de financer ses désirs d'État-providence", ajoute-t-il. Il devra aussi faire face à la méfiance des élus radicaux de droite et de gauche quant à sa capacité à réaliser les changements sociaux alors que sa marge de manœuvre est réduite par le ralentissement de l'économie chilienne.

L’espoir que Gabriel Boric suscite dans la population contraste avec l’opinion qu’ont les Chiliens de son prédécesseur, le milliardaire Sebastian Piñera, 72 ans, qui achève son second mandat avec 71 % d’insatisfaits, le pire désamour depuis le retour de la démocratie en 1990.