Un professeur poursuit l'étudiant qui a tenté de tricher à son examen

David Berkovitz est professeur de droit à l'Université Chapman en Californie. L'homme, bien qu'apprécié par ses étudiants, est réputé pour ses examens difficiles, qui prennent la forme de dissertations. "Son cours nécessite beaucoup d'étude et de lectures de livres", expliquent les jeunes qui l'ont évalué sur internet.

En 2021, l'un de ses étudiants du deuxième semestre a donc décidé de se faciliter la tâche en publiant une partie des questions d'examens de milieu et de fin de session sur le site "Course Hero", une plateforme de ressources destinées aux étudiants. Son but était apparemment d'obtenir les réponses aux questions ou, du moins, des pistes de réponses.

Malheureusement pour lui, David Berkovitz a fini par s'en rendre compte. Le mois dernier, il a remarqué que son examen était disponible sur le site d'aide aux étudiants. Il a donc décidé de lancer une procédure judiciaire pour infraction au droit d'auteur. En effet, ses examens étaient indiqués comme étant sous copyright, ce qui n'autorisait pas leur reproduction et/ou leur diffusion.

Embarrassé, le site "Course Hero" a aussitôt supprimé les examens. Cependant, le journal The OC Register, qui révèle l'affaire, a remarqué que quatre questions y figuraient toujours mardi, tout comme les pistes de réponses associées.

Mais ce que le professeur veut surtout, c'est obtenir l'identité de l'étudiant ou des étudiants qui ont rendu son examen public.

"Il me semble que c'est de la triche et une violation du code d'honneur de Chapman", a expliqué l'avocat du professeur. "S'il y a eu des irrégularités éthiques, nous voulons y mettre un terme car cela modifie la courbe de notation." Le code d'honneur de l'Université stipule que la malhonnêteté académique est passible d'une sanction, pouvant aller jusqu'à l'expulsion, note le journal californien.

L'Université Chapman a quant à elle précisé qu'elle n'était pas impliquée dans les poursuites.