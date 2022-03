Accueil International Amérique Joe Biden veut à tout prix empêcher Xi Jinping de sauver Vladimir Poutine Les présidents américain et chinois se sont entretenus par téléphone ce vendredi concernant la guerre en Ukraine. Décryptage. ©BELGA Philippe Paquet Journaliste service International



Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus au téléphone vendredi, leur première conversation depuis le sommet virtuel qui les avait réunis, le 15 novembre dernier. S’il s’agissait officiellement, pour les présidents américain et chinois, de passer au crible les relations entre Pékin et Washington, il va sans dire que le rendez-vous avait...