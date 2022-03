Etats-Unis: une tornade fait au moins un mort en Louisiane

Une tornade a frappé mardi soir la Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, faisant au moins un mort et détruisant un grand nombre d'habitations, selon des médias américains.

"Une importante tornade touche le sol à la Nouvelle-Orléans! Mettez-vous à l'abri maintenant !", a tweeté le service national météorologique, depuis la Nouvelle-Orléans, à 20H35 (03H35 HB).

"Des dommages importants aux habitations" ont été signalés à Arabi, une banlieue située à l'est de La Nouvelle-Orléans, selon un message publié sur Facebook par le bureau du shérif de la localité de Saint-Bernard.

"Des opérations de secours sont en cours pour venir en aide aux habitants pris au piège dans leurs maisons", ajoute-t-il.

Au moins une personne a été tuée à Arabi, a déclaré à la chaîne de télévision locale WDSU le président de la paroisse de Saint Bernard, qui comprend plusieurs villes.

Des images diffusées par des chaînes locales et sur internet montrent des maisons éventrées, des poteaux électriques, des lignes électriques et des débris jonchant les rues.

"Les services de l'État aident les responsables locaux à évaluer les dégâts et les conséquences de cette tornade", a tweeté le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards.

Cette tornade a été générée par une série de tempêtes qui traversé mardi le sud des États-Unis.

D'autres tornades ont été observées dans l'est du Texas plus tôt dans la journée et d'autres sont possibles dans la soirée.

"Une rafale ou une tornade est possible dans les prochaines heures", a tweeté le service météorologique national.