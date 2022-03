Hillary Clinton positive au Covid-19

L'ancienne candidate à la présidence des États-Unis et ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton est infectée par le coronavirus. Elle a été testée positive ce mardi et elle présente les symptômes d'un léger rhume, a écrit Mme Clinton, 74 ans, sur Twitter.

Elle se sent bien et est "plus reconnaissante que jamais" de la protection offerte par les vaccins. Son mari, l'ancien président américain Bill Clinton (75 ans), a subi un test négatif au coronavirus et se sent bien. La famille va maintenant s'isoler chez elle.