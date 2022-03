Donald Trump porte plainte contre Hillary Clinton pour "conspiration"

Clinton et d'autres politiques sont accusés de conspiration et d'activités illégales.

Selon l'agence de presse Reuters, Donald Trump poursuit Hillary Clinton, son adversaire à l'élection présidentielle américaine de 2016, et plusieurs autres Démocrates. L'ancien président estime que ces personnes ont tenté de truquer l'élection en liant sa campagne à la Russie.

Dans un acte d'accusation de 108 pages déposé devant un tribunal fédéral de Floride, le sulfureux milliardaire estime que "les accusés ont malicieusement conspiré pour créer un faux récit selon lequel leur adversaire républicain, Donald J. Trump, coopérait avec une puissance étrangère hostile". Clinton et d'autres Démocrates sont accusés, entre autres, de conspiration et d'activités illégales.

Donald Trump affirme dans ces documents qu'il a été "contraint d'engager des frais d'un montant à déterminer lors du procès, mais dont on sait déjà qu'ils dépassent 24 millions de dollars et augmentent, sous la forme de frais de défense, d'honoraires d'avocats et de dépenses connexes".

Christopher Steele

Parmi les accusés, il y a aussi Christopher Steele, un ancien employé des services de renseignement britanniques.

Un dossier rédigé par Steele, qui circulait déjà au sein du FBI et parmi les médias américains avant l'élection de novembre 2016, faisait état d'allégations non prouvées selon lesquelles la Russie possédait des informations embarrassantes sur Trump et certains de ses conseillers de campagne. Le rapport indiquait également que Moscou essayait, en coulisse, de faire perdre l'élection à Clinton, rappelle Het Laatste Nieuws. Le rapport avait été publié dans les médias américain en janvier 2017, quelques jours avant que Trump ne prête officiellement serment en tant que 45e président des États-Unis.