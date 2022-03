Biden promet une "réponse" de l'Otan si la Russie utilise des armes chimiques

Le président russe Vladimir Poutine "misait sur une division de l'Otan" en déclenchant l'invasion de l'Ukraine, mais l'Alliance atlantique n'a "jamais été plus unie qu'aujourd'hui", a affirmé jeudi à Bruxelles le président américain Joe Biden.

Vladimir Poutine "ne pensait pas que nous puissions maintenir cette cohésion. L'Otan n'a jamais, jamais été plus unie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Poutine obtient exactement le contraire de ce qu'il voulait en envahissant l'Ukraine", a déclaré M. Biden à l'issue d'un sommet de l'Otan et d'un G7 à Bruxelles.

Le président américain Joe Biden a promis une "réponse" de l'Otan en cas d'utilisation d'armes chimiques par le président russe Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. "Nous répondrons s'il y a recours. La nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation", a-t-il déclaré.

Il s'est également dit favorable à ce que la Russie soit exclue du G20.

Le président américain Joe Biden a exprimé jeudi "l'espoir" que la Chine n'aide pas la Russie à amortir l'impact des sanctions occidentales, estimant que l'avenir économique du géant asiatique "était davantage lié à l'Occident" qu'à son voisin russe.

"Je pense que la Chine comprend que son avenir économique dépendra bien davantage de ses relations avec l'Occident qu'avec la Russie. Et j'ai bon espoir qu'elle ne va pas s'engager" pour aider Moscou à atténuer les sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine, a indiqué M. Biden.