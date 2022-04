Qui pourrait battre Donald Trump en 2024 ?

Le média politique américain Politico a demandé à Mick Mulvaney, qui a été chef de cabinet du président Donald Trump à l'époque, qui, selon lui, avait une chance de battre son ancien patron pour l'investiture républicaine en 2024. Il sort trois noms : Ron DeSantis, Tim Scott et Dwayne "The Rock" Johnson.

Ron DeSantis a l'argent nécessaire et est, sans aucun doute, le deuxième républicain le plus populaire des Etats-Unis. Le gouverneur de Floride a déjà recueilli plus de 100 millions de dollars pour sa candidature à sa réélection de 2022. L'homme politique prouve donc qu'il a les contacts et les fonds nécessaires pour pouvoir prétendre à la présidence. Il n'a d'ailleurs jamais exclu de se présenter en 2024, même si Trump est dans la course.

Tim Scott est l'étoile montante du parti, selon CNN. Seul républicain noir de la chambre, le sénateur de Caroline du Sud devrait être facilement réélu en 2022. L'homme a toutefois peut-être parlé trop vite en déclarant qu'il soutiendrait "évidemment" Trump si l'ancien président se représentait en 2024.

Dwayne "The Rock" Johnson n'est d'autre que le célèbre catcheur et acteur de Fast & Furious. Sa célébrité attirerait une grande partie de l'électorat républicain. Mais ce n'est pas certain que The Rock soit, d'abord républicain, et puis politique. "Je ne sais pas si j'ai ce gène politique dans mon ADN", avait-il déclaré à CNN fin 2021. "Leader ? Oui. Patriote ? Toute la journée. Politicien ? Non." S'il change d'avis, il a de véritables chances de tenir tête à Donald Trump, selon Mick Mulvaney.

Et d'après ce dernier, il y a un autre véritable obstacle pour Donald Trump. C'est Donald Trump, lui-même. "Donald est parfois son propre pire ennemi quand il s'agit de faire campagne", analyse l'ancien chef de cabinet.