Avortement : la Cour suprême américaine confirme que le document est "authentique" mais pas "final"

La Cour suprême des Etats-Unis a confirmé mardi l'authenticité d'un document interne augurant de la fin du droit constitutionnel à avorter, publié la veille par le site Politico, tout en soulignant qu'il ne représentait pas la décision "finale" de la haute juridiction.

Dans un communiqué, le chef de la Cour, le juge John Roberts, a ajouté avoir "ordonné une enquête" pour découvrir l'origine de la fuite de cet avant-projet d'arrêt, qui semble annoncer un retour 50 ans en arrière, quand chaque Etat était libre ou non d'interdire l'avortement.

"Toute une série" d'autres droits pourraient être menacés, avertit Biden

Joe Biden a estimé mardi que l'argumentaire déroulé par la Cour suprême américaine dans un projet de décision très défavorable au droit à l'avortement allait "bien au-delà" de l'IVG et remettait potentiellement en cause "toute une série" d'autres droits.

Le président démocrate, faisant référence à un document révélé par le site Politico et dont la Cour a confirmé l'authenticité, a cité le droit à la contraception ou le mariage entre personnes du même sexe comme pouvant être remis en cause par un "changement fondamental" de doctrine de la plus haute juridiction américaine.

Il a déclaré, aux journalistes qui l'attendaient au pied de l'avion l'emmenant pour un déplacement en Alabama (sud), que "toutes les décisions concernant (la) vie privée" des Américains étaient à ses yeux susceptibles d'être concernées si la Cour suprême décidait, comme l'indique le texte ayant fuité, de revenir sur le droit à l'avortement consacré dans un arrêt de 1973.