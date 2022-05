Johnny Depp est représenté par deux avocats: Ben Chew et Camille Vasquez. Une rumeur a notamment circulé sur les réseaux sociaux à propos d'une éventuelle histoire entre la seconde et son client.

Qui est Camille Vasquez, l'avocate et stratège politique de Johnny Depp ?

L'affaire fait les gros titres depuis le 11 avril dernier. Depuis cette date et le début de leur procès, Amber Heard et Johnny Depp s'affrontent devant les tribunaux américains. Une véritable guerre entre deux clans ou tous les coups sont permis.

À tel point qu'aujourd'hui, la nuance n'est plus possible. Il y a ceux qui sont pour la vedette de Pirate des Caraïbes ou ceux qui ont pris le parti de la princesse de Xebel dans Aquaman. L'acteur peut lui compter sur une avocate qui a crevé l'écran depuis le début des affrontements: Camille Vasquez. Et ce malgré les rumeurs d'une éventuelle liaison entre les deux. Elle avait notamment ouvert le procès en expliquant qu'en réalité, l'agresseur était bien l'ex-conjointe de son client. Mais qui est-elle réellement ?

Une brillante avocate

Aux États-Unis, Camille Vasquez n'est pas une inconnue. Du moins dans sa branche. En 2006, elle obtient son diplôme à l'Université de Californie du Sud. Elle poursuit ensuite ses études à Southwestern Law School en 2010. Avant de rejoindre le très réputé Brown Rudnick, l'avocate exerçait son métier dans un cabinet national à Los Angeles.

Pour son employeur actuel, elle travaille sur plusieurs matières, comme exprimé dans sa biographie sur le site internet du groupe. "Elle s'occupe principalement de poursuites en diffamation, mais aussi de litiges contractuels, de délits commerciaux et de plaintes liées à l'emploi", explique Brown Rudnick.

En 2021-2022, on apprend même qu'elle a gagné le prix 'One to Watch' de l'avocate de l'année dans les litiges commerciaux. Une pointure donc qui ne se laisse pas impressionner par la portée très médiatique du procès. Comme l'affirme son cabinet : "Elle représente notamment des individus portant en justice des plaintes en diffamation pour plusieurs millions de dollars, suite à des accusations de comportement criminel très médiatisées."

Un stratège de la communication

Si sa réputation n'est plus à faire, c'est surtout pour ses talents d'oratrices. "Camille est une experte dans les stratégies offensives ou défensives des contentieux pour ses clients privés. De plus, elle a également une grande expérience en ce qui concerne les litiges liés à la réputation et à la communication de crise." C'est certainement pour cela que Johnny Depp l'a choisie.

L'un des premiers objectifs de Camille Vasquez était de discréditer son adversaire. Pour cela, elle avait été plutôt offensive durant sa première plaidoirie. "Elle (NDLR Amber Heard) est obsédée par son image publique. Elle vit et respire ce rôle depuis des années et elle se prépare à donner la représentation de sa vie", ajoutait l'avocate à sa plaidoirie.

Face à Amber Heard, l'acteur joue son honneur... mais aussi sa réputation. L'un des enjeux de ce procès est de savoir s'il pourra redorer son image s'il parvient à gagner. Tel est, en tout cas, la mission de son avocate. Sa stratégie principale est de retourner l'opinion publique à son propos en expliquant que la réelle victime de cette affaire est son client. Que ce soit d'un point de vue moral, physique comme financier. En effet, au tribunal, il avait notamment affirmé "avoir perdu 22,5 millions de dollars" en étant exclu de Pirates des Caraïbes 6 à la suite de l'éditorial de Amber Heard dans le Washington Post. Dans ce papier, elle l'accusait notamment de comportement abusif.