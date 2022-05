Accueil International Amérique Biden auprès des victimes de Buffalo D’aucuns voudraient, toutefois, qu’il se montre plus déterminé contre le racisme. ©AFP Philippe Paquet Journaliste service International



Joe Biden s’est rendu mardi à Buffalo, ville de l’État de New York et théâtre, samedi dernier, d’un carnage perpétré dans un supermarché par un suprémaciste blanc qui a fait dix morts et plusieurs blessés. Le Président devait...