En librairie: Tempête sur l’Aconcagua, une ascension truffée de réflexions philosophiques

En décembre 2019, trois jeunes Belges, Harold, Tanguy et Aymeric, entreprirent l'ascension du plus haut sommet du continent américain, le méconnu Aconcagua, qui culmine à 6 962 mètres dans la cordillère des Andes en territoire argentin. L'ascension ne présente pas de difficulté majeure sur le plan technique, mais requiert une volonté de fer car il faut lutter contre la rareté d'oxygène dans les dernières centaines de mètres et parer à l'imprévu. Une tempête peut s'abattre à tout moment. C'est ce récit que raconte Aymeric de Lamotte dans un livre dense, truffé de réflexions philosophiques et de références historiques, Tempête sur l'Aconcagua, paru aux Éditions Transboréal.

L'auteur, qui est aussi conseiller communal MR à Woluwe-Saint-Pierre (il n'en fait nulle part mention dans son livre), avait certes gravi le mont Blanc (4 807 mètres) et même tâté les grandes hauteurs avec le pic Lénine au Tadjikistan (7 134 mètres), mais, écrit-il, si du sommet du mont Blanc on peut apercevoir la Nationale 205 qui balafre la vallée en contrebas, dans les Andes les rôles s'inversent : "la nature est y est altière et souveraine. L'homme ne peut que se courber humblement sous sa sévérité". L'écriture est belle, classique ; l'auteur invoque plus le passé simple et l'imparfait que le présent, et le récit monte crescendo au fur et à mesure que le trio gravit la montagne. On avance par paliers, d'un camp de base à un autre, avec 25 kilos sur le dos.Aymeric de Lamotte prend la peine de raconter leurs rencontres, comme cet alpiniste chevronné qui leur donne un conseil majeur : surtout éviter la précipitation, il faut marcher à son rythme. "Sois lent et tu vaincras", car sinon le grimpeur contractera le mal aigu des montagnes. Dans les Andes, on l'appelle la puna, un mélange de nausées, d'insomnie, de perte d'appétit, pire un œdème pulmonaire ou cérébral.

Comme dans les bons romans, on attend avec impatience la finale, c'est-à-dire les dernières péripéties de l'ascension. L'auteur raconte avec talent ces moments clés : une nuit sans sommeil sous la tente, le cerveau en pleine activité, le départ à 2 h du matin du camp 2 à 5 580 mètres, les frictions avec le guide Marcos quand celui-ci leur demande de faire demi-tour en raison de la mauvaise météo, un sommet atteint à 16h après une marche forcée, les quelques instants passés au sommet alors que la vue est bouchée par un brouillard blanc, la neige qui commence à tomber, puis le retour vers le camp à 22h où le trio se plonge dans "un sommeil lourd, noir, sans rêves". Tempête sur l'Aconcagua est un beau récit de voyage, humain, mais aussi une invitation à l'aventure et au risque. Un alpiniste népalais, rencontré au début de l'ascension, Tashi Lakpa Sherpa résume bien l'entreprise dans la préface : "Le périple de ces trois amis est la preuve que les sommets du monde ne sont pas réservés aux seuls alpinistes expérimentés, mais bien ouverts à tous." Pour autant, serait-on tenté d'ajouter, qu'on écoute l'expérience des autres.

"Tempête sur l’Aconcagua", Aymeric de Lamotte, Éditions Transboréal, Paris, 2022, 150 pages, environ 9,90 euros.