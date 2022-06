Fusillade dans une école au Texas: Biden appelle à "interdire" la vente de fusils d'assaut aux particuliers

L'Etat de New York relève l'âge minimum pour l'achat d'armes semi-automatiques

Les législateurs de l'Etat américain de New York ont approuvé, jeudi soir, une modification de la loi qui porte de 18 à 21 ans l'âge minimum légal pour acheter des armes semi-automatiques, à côté d'autres règles plus strictes concernant l'achat d'armes à feu et d'autres équipements militaires.