Procès Larry Nassar: plus de 90 gymnastes américaines exigent un milliard de dollars d'indemnisation au FBI

Plus de 90 (ex-)gymnastes américaines, dont la multiple championne olympique Simone Biles, ont exigé plus d'un milliard de dollars (environ 931 millions d'euros) d'indemnisation au FBI pour manquements dans l'affaire Larry Nassar.

Larry Nassar est coupable d'abus sexuels lorsqu'il travaillait pour la fédération américaine de gymnastique. Selon les victimes, les services de police se sont montrés trop hésitants malgré les premiers avertissements et ont laissé les abus sexuels durer pendant plusieurs mois.

En avril, 13 gymnastes avaient déjà demande une indemnisation de 130 millions de dollars, soit 10 millions par gymnaste, pour "négligence grave" au cours de l'enquête.

Larry Nassar (58 ans) purge une peine d'emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable en 2017 et en 2018 d'abus sexuels sur plus de 250 gymnastes, pour la plupart mineures. Les faits ont eu lieu pendant 20 ans, alors que Nassar travaillait pour USA Gymnastics, ainsi que pour l'université de Michigan State et un club de gymnastique.

Simone Biles, l'une des plus grandes gymnastes de tous les temps, avait révélé en janvier 2018 qu'elle avait aussi été l'une de ses victimes. Avec les gymnastes Aly Raisman et McKayla Maroney, Biles avait témoigné lors d'une audience au Sénat sur les abus. Elles avaient également accusé la Fédération américaine de gymnastique, le Comité olympique et paralympique américain (USOPC) et le FBI de ne pas avoir empêché les agressions sexuelles de l'ancien médecin.