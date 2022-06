Après 41 ans, l'homme qui avait tenté de tuer le président américain Ronald Reagan est libre

John Hinckley, qui avait tenté de tuer le président américain Ronald Reagan en 1981 pour impressionner l'actrice Jodie Foster, a retrouvé une liberté totale jeudi, six ans après sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Un tribunal avait jugé récemment qu'après des décennies de soins et de suivi psychologique, il ne présentait plus une menace pour la société et qu'il pourrait être libéré de tout contrôle judiciaire le 15 juin.