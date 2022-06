Une touriste hollandaise tuée lors d'une attaque contre un narcotrafiquant en Colombie

Des hommes armés en moto ont tué Celso Caldas de Lima et ont blessé deux autres Brésiliens, a indiqué la police dans un communiqué.

Lors de l'"attaque", une Néerlandaise qui se trouvait attablée à proximité a été blessée et a succombé à ses blessures à l'hôpital. Interrogé par l'AFP, un responsable de la police a précisé que la ressortissante européenne faisait du tourisme à Leticia.

Celso Caldas de Lima avait été arrêté il y a cinq ans en Colombie lors d'une opération des forces de sécurité contre le narcotrafic.

Il était alors accusé d'établir des liens entre le Clan del Golfo, plus puissant cartel colombien, et La Familia do norte, l'une des plus grandes organisations criminelles d'Amazonie.

Il était recherché par Interpol pour trafic de drogue, homicide, racket. La police n'a pas précisé pourquoi il se trouvait en liberté.

La Colombie et le Brésil ont une frontière commune de 1.600 km par laquelle circule la cocaïne fabriquée par les cartels colombiens, selon les autorités. La Colombie est le plus grand producteur et exportateur de cette drogue au monde.