Le gouverneur du Montana en vacances en Italie pendant des inondations meurtrières dans son Etat

Le sud-ouest du Montana a été touché par des inondations historiques. Déclenchées par des pluies torrentielles et la fonte rapide des neiges, elles ont fait de nombreux dégâts à travers l'Etat. Ponts emportés, bâtiments détruits, routes impraticables autour et à l'intérieur du parc national du Yellowstone, touristes bloqués et eau potable polluée... Si les autorités se démenaient pour répondre aux besoins de la population, le gouverneur Greg Gianforte était quant à lui aux abonnés absents.

Mais où était donc le gouverneur républicain ? C'est la question que tout le monde se posait. Il a fallu plusieurs jours pour que son cabinet communique sur le sujet, invoquant des "raisons de sécurité" pour se couvrir. Finalement, son équipe a reconnu auprès de journalistes que Greg Gianforte avait quitté le pays la semaine dernière, avant les inondations. Il effectuait un "voyage personnel prévu de longue date", avec sa femme. Son cabinet a assuré que le gouverneur allait rentrer chez lui "tôt et aussi vite que possible".

Contrairement à ce que suggérait une rumeur, le gouverneur n'était pas en safari quelque part sur le continent africain, mais bien en Italie. Une journaliste a en effet reçu une photo d'une source anonyme montrant Greg Gianforte et sa femme en train de manger dans un restaurant du village de Casole d'Elsa, en Toscane. Une photo qui aurait été prise très exactement 12 minutes après l'annonce de son cabinet assurant que le gouverneur faisait son possible pour rentrer aussi vite que possible. Une attitude qui a fortement déplu.

Heureusement, tout est rentré dans l'ordre : le Républicain est revenu sur le sol du Montana la nuit passée et était, dès ce vendredi, attendu sur le terrain.