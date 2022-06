Aux Etats-Unis, une petite avancée sur les armes à feu

Un "jour sombre", une décision "scandaleuse" et "stupide": New York embarrassée par une décision de la Cour suprême qui risque de transformer la ville en "Far West"

Un "jour sombre", une décision "scandaleuse" et "stupide" qui risque de transformer New York en "Far West": dirigeants et habitants de l'Etat à la législation parmi les plus strictes des Etats-Unis sur les armes à feu, ont dénoncé l'arrêt jeudi de la Cour suprême qui consacre le droit des Américains à sortir armés de chez eux.