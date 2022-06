Fusillade dans une école au Texas : le chef policier responsable des opérations d'Uvalde suspendu

L'annonce intervient au lendemain de vives critiques de la part du directeur de la sécurité publique du Texas sur la réponse policière au massacre, qualifiée d'"échec absolu". "Depuis le début de cet horrible événement, j'ai soutenu que le district attendrait que l'enquête soit achevée avant de prendre des décisions sur le personnel (...).



En raison du manque de clarté qui demeure et du timing inconnu sur la date à laquelle je recevrai les résultats de l'enquête, j'ai pris la décision de placer le chef (Pete) Arredondo en congé administratif, à la date d'aujourd'hui", a déclaré dans un communiqué le surintendant Hal Harrell.



Mardi, le directeur du département de la sécurité publique du Texas, Steven McCraw, avait notamment fustigé le fait que Pete Arredondo avait décidé de "faire passer la vie des agents avant celle des enfants" . "Nous savons une chose: il y a des preuves irréfutables que la réponse des forces de l'ordre à l'attaque de l'école primaire Robb a été un échec absolu et va à l'encontre de tout ce que nous avons appris au cours des deux dernières décennies depuis le massacre de Columbine" dans un lycée en 1999, a-t-il déclaré. Le temps mis par la police - plus d'une heure - pour entrer dans la classe et tuer le tireur de 18 ans est l'objet de vives critiques depuis la tuerie, et M. McCraw avait enfoncé le clou lors de cette audition télévisée. Le maire d'Uvalde a par ailleurs annoncé mardi que l'école élémentaire Robb serait "démolie".