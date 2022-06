"Je suis navrée que ce jour sombre soit advenu": les New-Yorkais fustigent un arrêt "scandaleux" de la Cour suprême sur les armes à feu

La plus haute juridiction du pays a invalidé les "restrictions" au port d'armes prévues par une loi de l'Etat de New York, alors même que l'Amérique est confrontée à une hausse de la criminalité dans les grandes villes et à plusieurs tueries de masse, dont deux en mai à Buffalo (dix morts afro-américains) et dans une école au Texas (21 tués, dont 19 enfants).