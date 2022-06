Le jeune Américain qui a tué deux manifestants antiracistes lance un jeu vidéo

Le jeu aux graphismes basiques consiste à incarner Kyle Rittenhouse et à abattre des dindes étiquetées "fake news".

En août 2020, alors âgé de 17 ans, l'adolescent s'était équipé d'un fusil semi-automatique AR-15 et avait rejoint des groupes armés venus "protéger" les commerces lors d'une manifestation contre les violences policières et le racisme à Kenosha (Wisconsin). Dans des circonstances confuses, il avait ouvert le feu, tuant deux hommes et en blessant un troisième.

En novembre, il a plaidé la légitime défense et a été acquitté, devenant un héros aux yeux de certains milieux de droite. A l'inverse, pour la gauche américaine, il incarne les excès du droit à l'auto-défense.

"Dès le début je n'avais rien fait de mal, mais ça n'a pas empêché les médias d'entacher mon nom. Il est temps de se battre contre la machine à +fake news+", déclare-t-il dans une vidéo sur son compte Twitter.

Dans les commentaires, il se réjouit par ailleurs de la décision prise jeudi par la Cour suprême américaine, qui consacre le droit de porter des armes hors de chez soi.

"Le deuxième amendement (de la constitution américaine, qui garantit le droit au port d'arme, ndlr) a sauvé ma vie. Tout le monde a le droit de se protéger", a-t-il déclaré.

"Merci" à Donald Trump pour les juges qu'il a nommés, se félicite aussi dans les commentaires Donald Trump Jr., le fils de l'ex-président républicain.

La Cour suprême, dont la majorité des juges sont conservateurs, a invalidé les "restrictions" au port d'armes prévues par une loi de l'Etat de New York, alors même que l'Amérique est confrontée à une flambée de la criminalité dans les grandes villes et à une effrayante série de tueries.

"Qu'un adolescent puisse (...) tirer sur trois personnes, en en tuant deux, sans aucune conséquence pénale est un déni de justice", avait estimé en novembre Shannon Watts, la fondatrice du groupe Moms Demand Action. "C'est aussi l'Amérique que la NRA a créée", avait-elle ajouté, en référence au puissant lobby des armes, la National Rifle Association, qui milite pour un droit illimité au port d'arme.

En mai, trois jeunes hommes basés à Stockholm ont lancé sur la plateforme Steam un jeu vidéo baptisé "Acquitted" ("Acquitté"), où le personnage central - Kyle Rittenhouse - tire sur des zombies censés représenter "la foule des débiles excités par les médias".