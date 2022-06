"Libertés fondamentales attaquées", "Aujourd'hui, la vie a gagné": la classe politique américaine divisée par la révocation du droit à l'avortement

Dans une volte-face historique, la très conservatrice Cour suprême des Etats-Unis a enterré vendredi un arrêt qui, depuis près d'un demi-siècle, garantissait le droit des Américaines à avorter mais n'avait jamais été accepté par la droite religieuse.

Cette décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales mais renvoie les Etats-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt emblématique "Roe v. Wade" de 1973, quand chaque Etat était libre de les autoriser ou non. Compte tenu des fractures dans le pays, une moitié des Etats, surtout dans le Sud et le centre plus conservateurs et religieux, pourraient les bannir à plus ou moins court terme.

Depuis la fuite, en mai, d'un avant-projet concernant la révocation du droit à l'avortement, de nombreux membres de la classe politique se sont élevés contre ce texte. Des manifestations pro-avortement et pro-choice ont également eu lieu dans plusieurs États des USA. Aujourd'hui, les défenseurs du droit à l'avortement sont dépités. La principale organisation de planning familial américaine a promis de continuer à "se battre", tandis que Barack Obama a rapidement accusé sur Twitter la Cour suprême d'avoir "attaqué les libertés fondamentales de millions de femmes. "Aujourd'hui, la Cour suprême n'a pas seulement renversé près de 50 ans de précédents, elle a relégué la décision la plus intensément personnelle qu'une personne puisse prendre aux caprices des politiciens et des idéologues, s'attaquant ainsi aux libertés essentielles de millions d'Américains", a écrit l'ancien président.

La maire de Washington DC a affirmé que sa ville était "fière d'être pro-choix" et que "l'accès à l'avortement y est toujours légal". "Il s'agit de soins de santé. Il s'agit des droits des femmes. Il s'agit de l'autonomie corporelle. Une majorité d'Américains croit au droit des femmes de choisir. Ce combat est urgent mais pas terminé", a écrit Muriel Bowser sur Twitter.

Après l'annonce de la Cour suprême, de nombreuses personnes se sont rassemblées devant le bâtiment. Les deux camps étaient présents, les pro- autant que les anti-avortement.

©AP

©AP

L'ancien Vice-président des États-Unis Mike Pence fait partie de cette deuxième catégorie. Sur Twitter, il a salué le texte de la Cour suprême, se réjouissant de voir le droit à l'avortement "jeté aux oubliettes de l'Histoire" : "Aujourd'hui, la vie a gagné. En annulant l'arrêt Roe v. Wade, la Cour suprême des États-Unis a donné au peuple américain un nouveau départ pour la vie et je félicite les juges de la majorité d'avoir eu le courage de leurs convictions".