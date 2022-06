Avortement aux USA: après le choc, les manifestations

En révoquant son arrêt emblématique Roe v. Wade, qui depuis 1973 garantissait le droit des Américaines à avorter, la haute cour laisse aux États le choix d'interdire ou non les IVG dans un pays profondément divisé.

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi devant la Cour suprême à Washington, entourée de barrières et placée sous protection policière. Des défenseurs du droit à l'IVG scandaient "séparation de l'Église et de l'État" ou encore "mon corps, mon choix".

Mais, si la décision a horrifié les militants progressistes, elle a réjoui ceux qui, notamment au sein de la droite religieuse, luttaient pour son annulation depuis des décennies. Quelques dizaines de personnes anti-avortement étaient aussi venues samedi devant la Cour. "Je crois au caractère sacré et à la dignité de la vie humaine", a dit une militante anti-avortement. "La vie commence dans l'utérus, à la conception."

Fermeture de cliniques

Le président Joe Biden a dit samedi avant de s'envoler pour l'Europe savoir "à quel point cette décision est douloureuse et dévastatrice pour beaucoup d'Américains". Alors que les cliniques du Missouri, du Dakota du Sud ou de Géorgie fermaient leurs portes les unes après les autres, la Californie et New York se sont engagés à défendre l'accès aux IVG sur leur sol. Anticipant un afflux, les États où les IVG resteront légales, le plus souvent démocrates, ont pris des mesures pour faciliter l'accès à l'avortement sur leur sol et les cliniques ont commencé à basculer leurs ressources en personnel et équipement. Mais voyager est coûteux et la décision de la Cour suprême pénalisera davantage les femmes pauvres ou élevant seules des enfants, qui sont surreprésentées dans les minorités noires et hispaniques.