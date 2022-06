Leonidas Iza, l'homme obstiné et au verbe haut qui ose défier le président équatorien

Obstiné, le verbe haut et toujours enveloppé dans son poncho rouge, Leonidas Iza a forgé son leadership dans le feu des manifestations indigènes de 2019, qui firent onze morts et plus d’un millier de blessés en Équateur. Aujourd’hui, il est de retour dans la rue, à la tête d’une mobilisation massive qui menace le président Guillermo Lasso.

Soit ce dernier accepte de mettre en œuvre les mesures exigées par le mouvement autochtone, qui représente 1 million des 17,7 millions d’habitants du pays, pour alléger le coût de la vie qui frappe durement les communautés rurales, soit Iza et son peuple resteront à Quito, une ville semi-paralysée depuis plus d’une dizaine de jours par les manifestations.

Leonidas Iza, 39 ans, est un Kichwa du peuple Panzaleo, vivant dans les provinces de Cotopaxi et Tungurahua, au cœur des Andes équatoriennes. Son poncho rouge, son feutre noir, sa longue tresse brune qui lui tombe dans le dos et son verbe enflammé le distinguent parmi tous les indigènes. Il est accusé par le gouvernement d’être un "anarchiste", mais son peuple voit en lui un représentant fidèle et charismatique de ses causes.

Cet anticapitaliste veut redonner aux peuples indigènes le pouvoir des temps passés, lorsque, par leurs soulèvements populaires, ils renversaient les présidents.

Le jeune leader, seul d’une fratrie de huit enfants à avoir étudié à l’université, a dirigé le Mouvement indigène et paysan de Cotopaxi et ensuite la Confédération des nationalités indigènes (Conaie), fer de lance des actuelles manifestations.

Né dans la communauté de San Ignacio, dans le Cotopaxi (sud),

il a longtemps été membre d’organisations et associations liées à l’Église catholique, avant de diriger l’Union des organisations paysannes du Nord Cotopaxi. Après les manifestations de 2019, son nom a été mentionné comme l’un des candidats à la présidence du parti indigène Pachakutik. Le candidat à la présidentielle de 2021 sera finalement Yaku Pérez, arrivé troisième au premier tour avec 19,39 % des voix, et éliminé de justesse par le candidat Lasso (19,74 %). (AFP)