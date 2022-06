Equateur: "Si cette situation perdure, la production pétrolière du pays sera suspendue"

La production de pétrole en Equateur est à un "niveau critique" et cessera d'ici 48 heures si les manifestations et blocages se poursuivent dans le pays, a affirmé dimanche le ministère équatorien de l'Energie.

"Si cette situation perdure, la production pétrolière du pays sera suspendue dans moins de 48 heures, car le vandalisme, la saisie des puits et la fermeture des routes ont empêché le transport des fournitures et du diesel nécessaires au maintien des opérations", a déclaré le ministère dans un communiqué. "La production de pétrole est à un niveau critique", après presque deux semaines de manifestations indigènes contre la cherté de la vie, avec barrages et blocages sur les routes dans 19 des 24 provinces du pays, selon le même ministère.