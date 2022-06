Deux Américaines sur trois sont contre la révocation du droit à l'avortement aux États-Unis

Deux femmes américaines sur trois ne sont pas d'accord avec la récente abrogation de la loi sur l'avortement. De fait, selon un sondage réalisé par CBS News et YouGov le 24 et 25 juin (immédiatement après la décision) sur 1 591 adultes, la majorité des Américains pensent que la décision de la Cour suprême est une erreur. Des résultats qui nous permettent d'obtenir un premier aperçu de la position de la population.

Si on regarde l'enquête de plus près, on découvre que 67% des femmes interrogées désapprouvent la décision de la Cour suprême. Il en est de même pour 59 % des adultes américains. Environ la moitié (52 %) considère qu'il s'agit d'un pas en arrière pour l'Amérique, tandis que 31 % considèrent la décision comme un pas en avant. 17 % pensent que ce n'est ni l'un ni l'autre. Enfin, 56 % pensent que la décision rendra la vie plus difficile pour la plupart des femmes américaines.

Bientôt la fin du mariage pour tous ?

La plupart des Américains pensent à présent que la Cour suprême va s'attaquer au mariage homosexuel. De fait, 57% des personnes sondées pensent que les autorités s'apprêtent à restreindre le mariage pour tous, tandis que 55% pensent que l'accès au contrôle des naissances et aux contraceptifs va lui aussi être revu. Seulement 33% des personnes interrogées expliquent avoir entièrement confiance en la Cour suprême, tandis que 23 % disent n'avoir qu'une faible confiance et 44 % aucune confiance.