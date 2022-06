Un juge suspend temporairement l'interdiction d'avorter au Texas

Une loi des années 1920 a fait de l'avortement une infraction punissable dans cet État conservateur, mais les mouvements en faveur de l'avortement ont intenté une action en justice contre cette loi, qui a été temporairement gelée. En conséquence, les avortements jusqu'à la sixième semaine de grossesse peuvent à nouveau être pratiqués dans cet État du Sud.

Le juge examinera l'affaire sur le fond dans les prochains jours.

À la fin de la semaine dernière, la Cour suprême américaine a mis fin au droit fédéral à l'avortement. Par conséquent, tous les États peuvent désormais choisir par eux-mêmes. Cette décision a donné lieu à de nombreuses manifestations et laisse le pays toujours plus divisé, entre États progressistes et conservateurs.