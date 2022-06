Son employeur lui verse par erreur 300 fois son salaire, il disparaît avec l'argent

C'est une histoire incroyable qui s'est produite au Chili. À la fin du mois de mai, un employé de l'entreprise d'agroalimentaire Consorcio Industrial de Alimentosa a eu la très bonne surprise de découvrir que son salaire avait été revu à la hausse. En effet, au lieu des 500 000 pesos chiliens habituels qu'il reçoit chaque mois, soit environ 515 €, l’homme a perçu 165 398 851 pesos chiliens, soit quelque 170 000 €. Son salaire a donc été multiplié par 300, et ce à cause d'une erreur humaine.

Lorsque l'entreprise s'est rendue compte de son erreur, elle a contacté son employé qui lui a alors promis qu'il reverserait l'argent le lendemain. A la base, l'homme a même été honnête, en signalant lui-même l'erreur. Néanmoins, l'entreprise ne voyant pas l'argent parvenir sur son compte, elle a donc recontacté son salarié qui a affirmé qu’il ne s’était pas réveillé et qu’il allait se rendre à la banque au plus vite, mais il n'en fut rien. Quelques jours plus tard, le 2 juin, l'employé a envoyé sa lettre de démission par l'intermédiaire de ses avocats. Depuis lors, il s'est volatilisé avec l'argent.

L'entreprise a donc déposé plainte pour détournement de fonds. En plus de devoir rendre l'argent, l'homme risque d'être poursuivi en justice et de devoir beaucoup plus...