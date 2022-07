Etats-Unis : manifestations après la vidéo d'un homme noir criblé de balles par la police

Un Américain de huit ans joue avec l'arme de son père et tue un bébé d'un an

En jouant avec l'arme à feu de son père, un garçon de huit ans a tué un bébé et blessé une fillette ce week-end en Floride, un drame tristement banal aux États-Unis. Le père, Roderick Randall, 45 ans, a été arrêté et inculpé pour négligence coupable, possession illégale d'armes à feu et dissimulation de preuves, a déclaré le shérif d'Escambia, Chip Simmons.