Les révélations du tueur de Chicago inquiètent la police: "J'ai sérieusement envisagé une autre attaque"

Fusillade du 4 Juillet aux USA: le tireur avait "préparé pendant des semaines" son attaque

Le tL'auteur présumé de la tuerie lors des célébrations de la fête nationale américaine à Highland Park avait préparé son attaque "pendant des semaines" et s'est déguisé en femme pour ne pas être identifié, a affirmé mardi la police de cette petite ville proche de Chicago.ireur qui a tué six personnes lundi lors du défilé du 4-Juillet près de Chicago a préparé son attaque "pendant des semaines" et s'est déguisé en femme pour ne pas être identifié, a affirmé mardi la police.