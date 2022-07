Un étudiant récompensé à titre posthume pour avoir sauvé deux enfants de la noyade

Layne Gravois, un étudiant à l'Université d'Etat de Louisiane, a été honoré à titre posthume pour son acte de bravoure, ont annoncé plusieurs médias américains. Le jeune homme est en effet décédé en sauvant deux enfants de la noyade.

"Il est regrettable que le jour le plus triste de nos vies soit également celui où on ressent le plus de fierté", a déclaré le père de l'étudiant en venant rechercher la médaille décernée à son fils décédé.

Layne Grivois était en vacances avec ses amis lorsqu'ils ont aperçu deux enfants être entraînés par le courant à Miramar Beach (Floride). N'écoutant que son courage, le jeune homme de 21 ans s'est précipité, avec environ 70 autres personnes, pour former une chaîne humaine et les sauver. Malheureusement, la chaîne a fini par se briser. Si les deux enfants ont pu être secourus, Layne, lui, a été emporté par le courant et s'est noyé.

Mardi dernier, il a reçu la "Carnegie Hero Award" qui récompense les actes héroïques de personnes ordinaires. La médaille a été récupérée en son nom par ses parents et ses deux frère et soeur.

Sa famille ne le savait pas, mais Layne était également donneur d'organes. "Savoir que d'autres personnes peuvent vivre grâce à lui nous apporte de la joie", a conclu son père.