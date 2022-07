Le cas d’une fillette de dix ans, violée puis forcée de voyager pour avorter, secoue l’Amérique

Un homme de 27 ans a été inculpé jeudi pour l’agression sexuelle d’une fillette de dix ans dans l’Ohio. Cette tragédie secoue les États-Unis depuis plus de deux semaines, tant elle jette une lumière crue sur les conséquences de la volte-face de la Cour suprême sur le droit à l’avortement, qui n’est désormais plus garanti. En effet, la victime, tombée enceinte à la suite du viol, a dû prendre la route vers l’État voisin de l’Indiana pour avorter, ayant été privée de ce droit dans l’Ohio.

Fief conservateur, cet État a immédiatement interdit l'IVG au-delà de six semaines de grossesse (même en cas de viol ou d'inceste), dès que la Cour suprême a décidé le 24 juin de révoquer l'arrêt Roe v. Wade, qui accordait aux Américaines le droit d'avorter sur tout le territoire américain, et donc de laisser la question dans les mains des États. Interrogée sur le sort d'une mineure qui tomberait enceinte à la suite d'un viol, Jean Schmidt, une représentante de l'Ohio, avait répondu : "C'est dommage que cela se produise, mais il y a une opportunité pour cette femme, peu importe qu'elle soit jeune ou âgée, de décider de ce qu'elle va faire pour aider cette vie à être un être humain productif." Ces propos ont aussitôt suscité l'indignation des Démocrates, qui regardent, impuissants, plusieurs États conservateurs limiter l'un après l'autre le droit à l'avortement.

C'est dans ce contexte ultra-tendu que le journal Indianapolis Star a rapporté, le 1er juillet, le drame de cette fillette vivant dans l'Ohio. Trois jours à peine après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi restrictive sur l'IVG, Caitlin Bernard, gynécologue-obstétricienne basée dans l'État voisin de l'Indiana, a reçu un appel depuis l'Ohio, d'un collègue, spécialiste de la maltraitance des enfants. "Ce médecin avait dans son cabinet une patiente de 10 ans qui était enceinte de six semaines et trois jours. Mme Bernard pourrait-elle l'aider ?", écrivait le Star. Les projets de l'Indiana de restreindre également le droit à l'avortement ne s'étaient pas encore concrétisés. "Donc la jeune fille fut bientôt en route" vers cet État, où elle a pu avorter le 30 juin.

La scène politique se déchire sur ce cas

L’histoire n’a pas tardé à attirer l’attention des médias américains et internationaux, après le séisme provoqué par l’annulation de l’arrêt historique que représentait Roe v. Wade pour les droits des femmes. Sur la scène politique, le sort de cette fillette a été aussitôt dénoncé par des Démocrates, dont le président Joe Biden, et des défenseurs du droit à l’avortement, tandis que le camp républicain a préféré remettre en cause la véracité et l’existence d’un tel cas.

"Ce n'est pas une [histoire d'] horreur imaginée. C'est déjà en train de se produire. […] Dix ans ! Dix ans ! Violée, enceinte de six semaines, déjà traumatisée, et forcée de se rendre dans un autre État", s'est emporté Joe Biden face à la presse le 8 juillet. Le même jour, Kristi Noem, gouverneur du Dakota du Sud et étoile montante des Républicains, déclarait sur Twitter : "Il semble que l'histoire était fausse dès le départ." Les doutes étaient liés au fait que l'Indianapolis Star citait uniquement une seule source, à savoir la gynécologue Caitlin Bernard. Celle-ci a par ailleurs refusé par la suite de commenter l'affaire auprès d'autres médias.

De plus, mardi, le procureur général de l'Ohio, Dave Yost, un Républicain opposé à l'avortement, déclarait auprès d'USA Today qu'il s'agissait d'une "invention", assurant n'avoir trouvé aucune trace d'une telle affaire. Le lendemain, après l'arrestation du suspect, le même Dave Yost a dû faire marche arrière. "Mon cœur souffre de la douleur subie par ce jeune enfant", a-t-il déclaré, saluant le travail de la police "qui a permis d'obtenir des aveux et de mettre un violeur hors d'état de nuire".

La manière dont ce drame humain a cristallisé les tensions autour du droit à l’avortement et divisé le monde politique illustre ainsi l’extrême polarisation des États-Unis sur des questions fondamentales de société.