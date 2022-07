Les plages de Long Island victimes d'une série d'attaques de requins

C'est la 5e attaque du genre en deux semaines. Un touriste d'une quarantaine d'années originaire d'Arizona a été mordu "au poignet gauche et à la fesse" alors qu'il se baignait ce mercredi dans les eaux de la plage de Seaview à Long Island, au large de New-York. Selon la police locale, "il se trouvait dans l'eau lorsque le requin l'a attaqué par derrière". L'homme a été transporté à l’hôpital, mais ses blessures ne mettent pas sa vie danger.

Quelques heures plus tôt, un baigneur de 41 ans avait été mordu par un requin alors qu'il faisait du paddle sur la plage de Smith Point, toujours à Long Island. Tombé de sa planche, le malheureux avait vu sa jambe se faire mordre par ce qui semble être un requin tigre, avant qu'une vague ne le ramène sur le rivage par chance, selon la police du comté de Suffolk, citée par NBC News.

Les attaques du genre ont commencé fin juin sur l'île avec un nageur de 37 ans qui avait été mordu au pied près de Jones Beach. Quelques jours plus tard, c'est un maître nageur qui avait été attaqué, avant qu'un autre ne le soit la semaine dernière au large d'Ocean beach sur Fire Island.

Selon Steve Bellone, de la police de Suffolk, ce genre d'attaques vont peut-être devenir courantes étant donné que les requins semblent se rapprocher de plus en plus du rivage. Bruce Blakeman, de l'exécutif du comté de Nassau, a conseillé sur NBC New York aux plaisanciers de se baigner toujours accompagnés et de faire attention aux alentours.