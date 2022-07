Et ça fonctionne ! Depuis, ses étudiants ont globalement obtenu des meilleurs points.

Une professeure d'université fait appel à Harry Potter pour rendre ses cours plus captivants

Martha Garcia-Stout, une professeure de l'Université de Floride centrale (UCF), a eu une brillante idée pour rendre ses cours plus intéressants aux yeux des étudiants : intégrer des références à la saga Harry Potter.

Depuis trois ans, son cours d'introduction à la pharmacologie contient donc des visuels et des allusions aux principaux personnages de cet univers magique. Comme l'explique l'université américaine, "les études de cas mettent en scène des personnages inspirés par Harry Potter".

Ces études de cas sont ensuite déclinées sous forme de jeu.

De meilleurs résultats dans sa classe

"Les étudiants adorent. Ils trouvent cela créatif et amusant. Ces personnages permettent l'introduction d'une certaine gamification dans nos cours", explique Gail Kauwell, directrice du Département de la santé. Pour rappel, la "gamification" ou "ludification" est le fait de reprendre les codes du jeu et de les insérer dans d'autres domaines, afin de les rendre plus attractifs.

Depuis que ce système a été mis en place, il y a trois ans, le nombre d'étudiants ayant obtenu un "A" dans le cours a augmenté de 200%. De même, les étudiants en échec (de "D" à "F") ont diminué de 73%. "Même les étudiants qui connaissent mal ou pas Harry Potter adorent ces études de cas", explique la professeure.

Au vu du succès de son initiative, Martha Garcia-Stout est maintenant en contact avec quatre facultés d'autres établissements afin de créer des cours thématiques similaires. Elle fera également une conférence en juillet devant l'American Association of Colleges of Pharmacy pour parler de ses méthodes d'apprentissage.