À seulement 13 ans, Alena Analeigh Wicker va intégrer une école de médecine

Si Alena Analeigh Wicker se définit elle-même comme une "adolescente normale", force est de constater que son parcours est hors du commun. À 13 ans seulement, la jeune fille été acceptée à l'école de médecine de l'Université de l'Alabama, indique le Washington Post. Cela fait d'elle "la plus jeune Afro-américaine de l'Histoire à être acceptée dans une école de médecine".

Un parcours hors du commun

Alena Analeigh Wicker a terminé ses études secondaires à l'âge de 12 ans. Cette année, elle a entamé un cursus en biologie dans deux universités différentes : l'Arizona State University et l'Oakwood University. Et, récemment, elle a donc été acceptée dans une école de médecine afin de travailler plus tard dans l'immunologie.

"J'ai travaillé très dur pour atteindre mes objectifs. Je suis très organisée et très disciplinée", a-t-elle expliqué sur Instagram. Bien sûr, cela ne suffit pas. Comme le prodige belge Laurent Simons, Alena Analeigh Wicker présente des capacités exceptionnelles.

D'autres records

Même si elle affirme avoir des passions de son âge, comme le cinéma ou passer du temps avec ses amis, la jeune fille a aussi un emploi du temps bien chargé. Elle a non seulement été la plus jeune stagiaire de la Nasa, l'agence spatiale américaine. Mais elle a également fondé "The Brown Stem Girl", pour encourager les filles noires à étudier dans le domaine des sciences, des techniques, de l' ingénierie et des mathématiques.

"Nous voulons montrer au monde qu'il y a d'autres petites filles, juste comme moi, qui méritent d'avoir une chance", poursuit l'adolescente. Son association propose des bourses financières aux petites filles sélectionnées. Actuellement, il y a déjà une liste d'attente de 2.000 personnes. L'association est financée par des dons privés.