Vous avez aimé Donald Trump ? Vous allez adorer Ron DeSantis Le gouverneur de Floride se profile en favori pour l'élection présidentielle de 2024. Il s'est peu à peu émancipé de son mentor, Donald Trump. Non sans que sa porte-parole adopte ses méthodes… Philippe Paquet Journaliste service International

Ron DeSantis avait l’horizon plutôt bouché quand, après avoir rempli deux mandats à la Chambre des représentants, il vit ses ambitions sénatoriales contrariées par la décision de Marco Rubio de conserver son siège en 2016. Et puis vint le miracle. Donald Trump soutint sa candidature et il enleva deux ans plus tard,...