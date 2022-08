Tournée de Nancy Pelosi: Singapour appelle à des "relations stables entre la Chine et les Etats-Unis"

"Le Premier ministre Lee a souligné l'importance de relations stables entre les États-Unis et la Chine pour la paix et la sécurité régionales", a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Mme Pelosi effectue une tournée asiatique et laisse planer le doute sur une éventuelle escale à Taïwan.