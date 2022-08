Un étudiant trouve un bébé dans une poubelle... et finit par l'adopter !

Jimmy Amisial, aujourd'hui âgé de 27 ans, se souviendra longtemps de ses vacances de 2017. Il a en effet trouvé un bébé dans la rue... qu'il a fini par adopter.

A l'époque, Jimmy, originaire d'Haïti, est étudiant en communication au Texas College. Durant ses vacances, il décide de rentrer chez lui, en Haïti. Comme à son habitude, il en profite pour donner un coup de main à l'orphelinat du coin. Mais lorsqu'il s'y rend, il remarque un attroupement inédit autour d'une poubelle. Il se rapproche, et découvre un bébé. Il était âgé de 4 mois et couvert de fourmis. Il finit par l'emmener chez sa mère. Ensemble, ils le lavent, l'habillent, le nourrissent et lui font voir un médecin. "Je ne savais pas que ma vie était sur le point de changer pour toujours", explique-t-il au Daily Mail.

En effet, les parents du nourrisson demeurent introuvables. Au bout de plusieurs jours, un juge demande donc à l'étudiant s'il souhaite devenir son tuteur légal. "J'étais déjà en retard sur mes frais universitaires et ma famille a toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Mais je me suis dit que tout cela arrivait pour une bonne raison." L'étudiant a donc fini par accepter la proposition. Il a nommé l'enfant Emilio.

"Un trésor"

Depuis ce jour-là, Jimmy partage sa vie entre ses études au Texas et son rôle de papa en Haïti. Mais ce bouleversement a impacté sa scolarité étant donné qu'il s'apprête seulement à rentrer en troisième année. Mais, pour lui, ce n'est pas le plus important. "Quand je l'ai trouvé, il avait quatre mois. Aujourd'hui, il a 5 ans", s'émeut-il dans la presse. Récemment, il a entamé les démarches pour l'adopter officiellement et être reconnu comme son père mais, pour cela, il a besoin de collecter une grosse somme d'argent.

"Cela a été un voyage incroyable, et le voir grandir a été tellement gratifiant. Je suis content d'avoir eu l'opportunité de transformer sa vie depuis la poubelle en un merveilleux trésor", conclut-il.