"Donald Trump est un homme très dangereux, je ferai tout ce qui est nécessaire pour qu'il ne puisse pas se représenter"

"Donald Trump ne peut certainement pas être élu président à nouveau", a affirmé Liz Cheney, catégorique quant à l'avenir de l'ancien locataire de la Maison-Blanche. La vice-présidente républicaine de la commission parlementaire en charge de l'enquête sur l'attaque du Capitole n'a jamais caché son écœurement à l'égard des actes du milliardaire, quitte à s'attirer les foudres de son parti. Dans une interview à CNN, elle a réaffirmé sa détermination à barrer la route de la Maison-Blanche à Donald Trump, qui a laissé planer le doute jusqu'à présent sur sa volonté de briguer un nouveau mandat. "Il ne peut pas être le candidat du parti républicain", a-t-elle insisté. "Je sais que beaucoup de Républicains pensent comme moi. Beaucoup d'entre nous feront tout ce qui est nécessaire pour qu'il ne puisse pas se présenter."



Selon Liz Cheney, les membres de son parti vont devoir "dire la vérité". "Ils vont devoir mettre un terme aux mensonges et réaliser que Donald Trump est un homme très dangereux", a-t-elle poursuivi sur CNN, soulignant qu'elle était optimiste quant au fait que de plus en plus de Républicains étaient enclins à s'opposer à l'ex-chef d'Etat.

Liz Cheney a ainsi rappelé de quoi était capable l'ancien président des Etats-Unis. "On a vu ce qu'il a fait et on ne peut jamais laisser ça se reproduire", a conclu celle qui avait été écartée de la présidence de la Conférence républicaine après ses nombreuses prises de position contre Trump .