Donald Trump aurait déchiré et jeté des notes officielles dans des toilettes

Des images inédites révèlent que Trump déchirait et jetait dans les toilettes des notes et documents importants.

Suite à l'annonce de la sortie imminente du livre de Maggie Haberman (journaliste au New York Times et collaboratrice de CNN), "Confidence Man. The Making of Donald Trump and the Breaking of America", certains passages ont pu être consultés par le média Axios, qui a eu l’autorisation de publier certaines photos.

L'autrice écrit donc sur Twitter qu'"une source de la Maison Blanche de Trump a récemment fourni des PHOTOS de documents avec l'écriture de Trump dans deux toilettes différentes".



Les images viendraient donc d’une source qui aurait pris les photos dans les toilettes de la Maison Blanche et dans les toilettes d’Air Force One lors d’un voyage à l’étranger.

"Qui sait ce qu'était ce document ? Lui seul le saurait, et sans doute la personne qui s'en occupait, mais l'important, ce sont les documents", a déclaré Mme Haberman à John Berman et Brianna Keilar de CNN dans l'émission "New Day" lundi matin.

L'ancien président a évidemment nié les accusations : "Vous devez vraiment être désespérée de vendre des livres si des photos d'un papier au fond des toilettes font partie de votre stratégie de promotion", a répondu à Axios son porte-parole Taylor Budowich.

Un comportement récurrent

Ce n'est pas la première attaque similaire formulée à l'égard de l'ex-président. En effet, Stephanie Grisham, ancienne porte-parole de la Maison Blanche sous Donald Trump, a confirmé la tendance irrespectueuse du politicien envers les documents classifiés. Elle raconte une anecdote du comportement de Donald Trump au journal CNN : "J'étais assise dans un avion avec lui, je l'ai regardé fouiller dans ses documents. Il en a jeté, déchiré, et certains ont atterri dans sa poche".

De plus, Maggie Haberman explique que l'ancien président avait l'habitude de ne pas s'en tenir aux procédures concernant la conservation des dossiers. Il a d'ailleurs un jour demandé, suite à un discours qu'il venait de prononcer lors d'une visite d'Air Force One, si quelqu'un souhaitait mettre une copie de son discours aux enchères sur eBay.

Elle apprend aussi que Trump chargeait ses assistants de transporter à bord de son avion présidentiel des boîtes contenant des mémos, des brouillons de tweets et des articles non lus afin qu'il les examine et les détruise.

Un ancien haut fonctionnaire de l'administration Trump a aussi déclaré qu'un adjoint du bureau du secrétaire du personnel avait pour habitude de sortir des documents de la poubelle et de les retirer du bureau de Donald Trump après qu'il ait quitté une pièce.

Cette problématique face à la négligence de Trump au niveau de sa tenue chaotique des dossiers a pris une telle ampleur que le ministère de la Justice a ouvert une enquête à ce sujet.