Nouveau coup dur pour Donald Trump: la justice lui a infligé un nouveau revers ce mardi

Cette dernière a d'ores et déjà indiqué qu'elle attendait les documents "immédiatement". Richard Neal, le président de la commission chargée de la fiscalité à la Chambre ("Ways and Means") avait réclamé en 2019 les six dernières déclarations d'impôts de l'homme d'affaires. M. Neal s'était vu opposé un "niet" catégorique du Trésor américain avant que celui-ci ne donne son approbation après l'accession de Joe Biden à la présidence. Donald Trump avait alors fait appel.

Mais le tribunal fédéral de Washington D.C. a estimé que "chaque président prend ses fonctions en sachant que lorsqu'il les quittera, il sera soumis aux mêmes lois que tous les autres citoyens". C'est pourquoi, selon le tribunal, Donald Trump doit fournir les documents demandés. L'ancien locataire de la Maison Blanche peut toutefois encore faire appel.

Il est de coutume aux États-Unis que les candidats à la présidence publient leurs déclarations de revenus. Mais Donald Trump a toujours refusé de s'y plier et ce tant pendant sa campagne que lors de son mandat.