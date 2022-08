Jill Biden négative au Covid : elle peut sortir de l'isolement

Jill Biden a passé deux tests de Covid-19 qui se sont soldés par un résultat négatif dimanche et peut donc être libérée de son isolement, a rapporté sa responsable de la communication, Elizabeth Alexander. La première dame américaine a été testée positive au virus le mardi 16 août. "Après cinq jours d'isolement et un résultat négatif à deux tests COVID-19 consécutifs, la première dame quittera la Caroline du Sud pour le Delaware dans la journée", a déclaré Mme. Alexander.

Le président Joe Biden est arrivé samedi soir à Rehoboth Beach, dans son État natal du Delaware, rapporte CNN. Il n'a pas d'activités publiques prévues pour dimanche.

Jill Biden a été testée positive au Covid mardi alors qu'elle était en vacances en Caroline du Sud. Elle a reçu deux doses de vaccin contre le virus et deux rappels et n'a présenté que des symptômes légers. Elle a été traitée avec le médicament Paxlovid. Joe Biden a été testé négatif et pourrait retourner à Washington. Comme il s'agissait d'un contact à haut risque, la Maison Blanche a annoncé qu'il porterait un masque pendant 10 jours lors des contacts rapprochés.

La contamination de la première dame est survenue une semaine après que Joe Biden ait été autorisé à sortir de l'isolement après son infection. Il a été testé positif au Covid le 21 juillet et n'a également présenté que des symptômes légers. Après un premier test négatif, il a dû retourner en isolement dix jours plus tard après un test positif. Son médecin a déclaré qu'il avait fait une "rechute", ce qui se produit parfois chez les patients traités au Paxlovid. Le 7 août, Biden a finalement été libéré de son isolement après avoir été testé à nouveau négatif.