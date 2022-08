Jake Freeman, un étudiant américain, a gagné 110 millions de dollars en un mois à Wall Street

Toutefois, ceux et celles qui espèrent le copier et gagner de l'argent facilement vont être déçus.

Sur les marchés financiers, tout est possible : les gros ratés comme les belles réussites. Celles et ceux qui aiment prendre des risques avec leur argent ont parfois gagné des millions lorsque d'autres ont tout perdu. Jack Freeman, un étudiant américain, fait partie des chanceux. Son histoire a été racontée par le très sérieux Financial Times.

L'étudiant en mathématiques et en économie de l'Université de Californie du Sud a empoché 110 millions de dollars de plus-value en un mois. Il a en effet acheté des actions de l'entreprise Bed Bath & Beyond, une droguerie spécialisée dans les articles ménagers, lorsqu'elles étaient au plus bas. A ce moment-là, beaucoup prédisaient la faillite de l'entreprise. Toutefois, quelques semaines plus tard, le titre est reparti à la hausse, poussé par des investissements de particuliers et d'entreprises comme GameStop ou AMC. L'étudiant a alors revendu toutes ses actions. En un mois, l'action est passée de 5,5 dollars au moment où il l'a achetée à 27 dollars au moment où il l'a vendue. Le jeune de 20 ans a donc fait de beaux bénéfices.

Comme il l'explique au quotidien britannique, il a été célébrer ce gain au restaurant.

Celles et ceux qui espèrent le copier en faisant de l'argent facile vont toutefois être déçus. Pour dégager cette plus-value, l'étudiant a dû miser 27,5 millions de dollars au départ. Il a fait appel à sa famille et ses amis pour récolter cette somme. Le lendemain du jour où il a vendu ses actions, le cours repartait à la baisse. Bref, il a investi et retiré ses billes au bon moment.

Selon Capital.fr, le régulateur des marchés américains pourrait ouvrir une enquête sur les rumeurs et les mouvements de l'action Bed Bath & Beyond.

©dr

Rappelons que l'investissement en actions est risqué et ne convient pas à tous les profils.