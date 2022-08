Une Américaine apprend à son enfant de 5 ans à se défendre en cas de fusillade: "Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur"

En Oklahoma, Cassie Walton a fait le buzz sur TikTok après avoir partagé une vidéo expliquant les exercices de tirs actifs qu'elle pratique avec son fils de 5 ans.

La vidéo a d'ores et déjà dépassé les 7 millions de vues et a choqué une partie des internautes. L'objectif de la vidéo est de montrer comment préparer son enfant en cas de tireur de masse dans les écoles.

Dans la vidéo, on peut voir la mère de 23 ans entraîner Weston, son fils, portant un sac à dos Spiderman qui s'avère être pare-balles. On entend une voix résonner: "Ce n'est pas un exercice, dit l'appel dans l'interphone. Tout le monde va dans le coin et reste vraiment calme et tranquille". La mère teste son enfant et lui demande ce qu'il doit faire et ce dernier fonce dans un coin de la pièce.

Elle enchaîne en demandant à son fils "comment il utilise son sac à dos pare-balles". Son fils s'empare donc de son sac et le met devant lui afin de cacher son torse et son visage. On peut voir la mère faire différents tests sur son fils, comme observer sa réaction si la police se présente devant l'école alors qu'un tireur est dans sa classe.

Cassie Walton a expliqué au média TODAY que, depuis la fusillade ayant eu lieu à l'école primaire d'Uvalde au Texas, elle estimait essentiel que son fils soit prêt: "Je voulais qu'il soit préparé et qu'il ait une idée de ce qu'il devait faire si la situation se présentait ", a-t-elle déclaré. Selon elle, son fils est conscient de ce qu'il se passe au Texas, rendant d'autant plus grande la nécessité de lui expliquer et de lui apprendre les bons gestes.

La majorité des internautes a salué l'initiative de la jeune mère mais déplore toujours les circonstances qui ont poussé Cassie Walton a éduquer son fils sur les risques de fusillade à l'école. "C'est terrifiant, mais c'est notre réalité et ça ne devrait pas l'être !", déclare un internet. Une autre mère déclare que cette vidéo l'a "fait pleurer".

Néanmoins, des utilisateurs de TikTok ont pointé les failles des instructions de Cassie Walton. En effet, selon eux, les enfants sont souvent obligés de laisser leurs sacs à dos sur des crochets à l'extérieur de la classe, les rendant ainsi inutiles.

La curiosité a aussi été éveillée quant à l'origine du sac, qui semblerait avoir été fabriqué par la mère de Weston.

La jeune femme ne pensait pas attirer tant d'attention. "Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur que ça l'a fait, a-t-elle déclaré. J'essayais juste de montrer ce que nous faisons à la maison et de partager un produit que je recommandais et peut-être d'inspirer d'autres parents à briser la glace pour avoir cette discussion importante".

Le tournage de la vidéo a cependant aussi été difficile pour Cassie Walton. "Chaque fois que je filmais la vidéo, je repoussais toutes mes larmes, j'essayais de faire sortir tout ça et Weston est très intelligent. Il a très bien assimilé toutes les informations et il n'avait pas peur de l'exercice, il savait que c'était une situation sérieuse, a-t-elle expliqué. Mais, vous savez, à 5 ans, il s'inquiétait des méchants, et comme il a 5 ans, il a dit : 'Je vais juste lui faire un coup de karaté s'il le faut'. Et j'ai dit : 'Non, pas tout à fait, c'est un peu plus sérieux que ça. Puis, après ça, il a été capable de prendre ça un peu plus au sérieux'."