Peu après la rentrée, un étudiant américain décède suite à l'effondrement d'un pilier sur le campus

Quelques heures après la rentrée des étudiants, un drame s'est produit sur le campus du Lewis & Clark College de Portland, dans l'Oregon. Un étudiant est décédé et deux autres ont été blessés, comme l'a confirmé l'établissement.

"Nous sommes dévastés d'annoncer que lundi plus tôt dans la soirée, un accident a eu lieu sur le campus. Un de nos étudiants a été tué et deux autres ont été blessés. Nous sommes en train de contacter les familles des étudiants et nous vous donnerons de plus amples informations quand ce sera possible. Nous sommes profondément attristés par la perte choquante d'un membre de notre communautés", peut-on lire dans un communiqué de presse.

Comme l'explique NBC News, qui cite The Oregonian, c'est la chute d'une colonne de maçonnerie qui aurait provoqué la mort de l'étudiant.

La victime serait un homme de 19 ans.