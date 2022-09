Accueil International Amérique Qui est Mary Peltola, la surprise en Alaska qui a battu Sarah Palin, pourtant soutenue par Trump La réforme électorale dont Mary Peltola a profité vise à contrer l’extrémisme. Battue, Sarah Palin l’a qualifiée de compliquée et indigne de confiance. Philippe Paquet Journaliste service International

Peltola rime avec Alaska, et de la plus extraordinaire des manières. Elle est, à 49 ans, la première autochtone du "Last Frontier State" élue au Congrès des États-Unis. Elle est aussi la première femme à décrocher l’unique siège de...