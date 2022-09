Le contenu de la perquisition chez Donald Trump révélé : une "découverte étonnante"

Selon un inventaire détaillé du matériel saisi à la résidence de Mar-a-Lago (Floride) de Donald Trump, publié vendredi 2 septembre, le FBI a réquisitionné plus de 11 000 documents gouvernementaux. Ils n'étaient pas seulement dans des boîtes dans une salle de stockage, comme cela était devenu dit auparavant, mais ont également été trouvés dans le bureau personnel de Trump. En outre, des dizaines de dossiers vides ont été trouvés, dont 48 portant la mention "classifié", ce qui peut laisser supposer que des documents auraient été perdus ou détruits.

Les agents du FBI ont récupéré 71 dossiers vides dans le bureau de Trump et 19 dossiers vides dans une salle de stockage. En plus des 48 dossiers vides marqués "classifié", il y avait également 40 dossiers vides marqués "informations sensibles". La raison pour laquelle ces dossiers ne contenaient aucun papier n'est pas claire. Sept documents portant la mention "top secret" ont été trouvés dans le bureau personnel de l'ancien président. Selon les protocoles, ces papiers doivent être stockés dans des installations gouvernementales. Dans une boîte, en plus de trente coupures de presse de la période 2008-2019, trois vêtements, un livre, onze documents ou photos confidentiels, 21 secrets et 255 documents gouvernementaux ont été trouvés sans classification.

Selon The Guardian, cette "découverte étonnante" pourrait indiquer que certains des documents les plus secrets du gouvernement américain n'ont pas encore été récupérés, même après la perquisition du FBI.

Le New York Times écrit que les inquiétudes concernant la "violation des règles destinées à protéger la sécurité nationale" semblent donc justifiées. De plus, cette révélation fournit des preuves supplémentaires que l'affirmation de Trump selon laquelle il ne possédait que des documents "déclassifiés" à son domicile est "fausse"