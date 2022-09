Légionelle en Argentine: 8 nouveaux cas, toujours circonscrits à une clinique

Huit nouveaux cas ont été recensés dans un foyer de pneumonies provoquées par une bactérie de légionelle et qui a fait six morts à Tucuman (nord-ouest de l'Argentine), des cas toujours circonscrits à une même clinique en août, ont annoncé lundi les autorités de santé.

"Nous incluons au moins 8 nouveaux patients dont un patient, deux membres du personnel de santé, et cinq aides-soignants de patients qui avaient été hospitalisés", a annoncé en conférence de presse le ministre provincial de la Santé Luis Medina Ruiz.

"Il n'y a pas de malades (de ces pneumonies) qui n'aient pas eu de lien avec la clinique privée au mois d'août, et ce sont les limites de la situation", a assuré le ministre, disant que les autorités ont à présent "un peu plus de certitudes".

Il a réaffirmé que la bactérie ne se transmet pas de personne à personne, mais "par l'inhalation de vapeur d'eau, de climatisation, de douche lorsque l'eau est dispersée".

En élargissant le critère aux personnes ayant eu un lien avec la clinique en août et présentant des symptômes plus ou moins graves, le bilan du foyer est de 6 morts, 4 patients hospitalisés dont deux sous assistance respiratoires, et 9 traités à domicile, a résumé M. Ruiz Medina.

La semaine dernière, six personnes étaient décédées d'une pneumonie bilatérale agressive, qui avait intrigué le corps médical, d'autant que des examens initiaux avaient éliminé comme cause Covid-19, grippe, influenza de type A et B, et hantavirus (transmis par les rongeurs).

La grande majorité des malades --certains avec des comorbidités- étaient membres du personnel soignant d'une même clinique privée de San Miguel de Tucuman, et l'une était une patiente de 70 ans qui avait subi des interventions chirurgicales dans cette clinique.