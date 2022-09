Un "mythomane" un peu perdu, précaire, sans rien "d'un tueur": voici le profil de celui qui a commis l'attentat contre Cristina Kirchner

Un "mythomane" un peu perdu, précaire, sans rien "d'un tueur" et à la politisation incertaine malgré des tatouages nazis : sept jours après l'attentat contre Cristina Kirchner, profil et motivations de l'assaillant restent flous, même si se dessine une préméditation, avec une, voire des proches, sans doute aussi amateurs que lui.

"Brenda n'a rien eu à voir avec ça" s'est borné à déclarer Fernando André Sabag Montiel, 35 ans, à sa deuxième comparution mardi devant la juge chargée de l'enquête, tentant de dédouaner son amie de 23 ans, Brenda Uliarte, arrêtée 48h plus tôt. A sa première comparution, il n'avait pipé mot.

Faute de déclarations, ses gestes, eux, pourraient parler. Ainsi le coup de feu qui n'est pas parti lorsque jeudi soir il a brandi un pistolet de calibre 7.65 à environ un mètre de la tête de Mme Kirchner. L'arme était chargée, en état de marche, mais apparemment sans balle engagée dans la chambre.

Pour Sergio Berni, ministre provincial de la Sécurité, "on n'est pas en présence d'un tueur professionnel type narcotrafic, dont la main ne tremblerait pas au moment de tuer".

"Il a commis des erreurs sous l'émotion, s'est précipité à l'endroit où il allait exécuter son plan, et dans un état de stress, de confusion, dans le feu de l'action (...) je crois qu'il a oublié le plus important : armer le pistolet". Crucial en effet dans le cas d'un pistolet simple action comme ce Bersa modèle Lubser 64.

- Pas d'argent pour réparer la voiture -

Fils d'une Argentine et d'un Chilien, de nationalité brésilienne mais vivant en Argentine depuis l'enfance, Sabag Montiel n'avait pas d'occupation formelle connue. Il travailla un temps comme chauffeur VTC et avait été interpellé en mars 2021 pour port d'un couteau de 35 cm. Pour son autodéfense, avait-il dit.

Selon le garagiste de son quartier, il lui avait laissé un véhicule, puis un autre, pour réparations, mais "n'avait plus d'argent pour payer, et les voitures sont restées dans la rue" depuis plusieurs mois. Il venait vérifier leur état de temps en temps.

Son activité principale était sur les réseaux sociaux : des photos et selfies -beaucoup- récupérés sur ses comptes, ou le téléphone de son amie. Des poses avec des looks changeants : cheveux courts, longs, barbe, sans barbe, avec des bagues et des tatouages. Parmi ceux-ci, au coude un soleil noir, et sur la main une croix semblable à la Croix de fer, associés à des groupes nazis. Effet de style ou reflet d'une idéologie?

Des voisins, le garagiste, ont évoqué "une personne qui paraissait normale", un homme "calme", "en retrait", "qui marchait toujours la tête baissée, parfois bien habillé, parfois débraillé".

Un prénommé Mario, se présentant comme son ami depuis l'adolescence, l'a décrit sur la télévision Telefe comme un peu "mythomane", "manquant d'assurance", "influençable", et affecté par la mort en 2017 de sa mère, figure de stabilité. Selon lui, il avait "subi du harcèlement" étant jeune, "cherchait à appartenir" à un groupe mais restait en marge, et sa conduite "a souvent été influencée par l'alcool".

Esseulé mais vraiment solitaire ? A ce stade de l'enquête, la juge retient "planification et entente préalable" entre l'assaillant et son amie. La vidéosurveillance les a montrés tous deux sur les lieux de l'attentat le soir même. Alors qu'elle avait assuré ne pas l'avoir vu durant les 48h précédentes.

- La "bande des barbes à papa" ? -

Une clef du degré de préparation pourrait aussi venir de... barbes à papa. Brenda Uliarte vendait de ces friandises dans la rue, Sabag Montiel l'aidait parfois, et les enquêteurs s'intéressent à des images, les jours précédant l'attaque, d'un chariot de barbe à papa rose aux abords du domicile de Mme Kirchner.

Cinq jeunes proches du couple ont été entendus après s'être présentés à la police, leurs téléphones saisis, et les échanges des derniers jours analysés. La "bande des barbe à papa", ainsi surnommée par la presse, après qu'ils eurent aussi déclaré aider parfois Brenda Uliarte dans son commerce.

Les motivations restent par contre insondables. Brenda Uliarte avait affirmé sur une télévision que son ami, bien que râlant contre l'économie "comme tout le monde", n'avait jamais mentionné le nom de Mme Kirchner avec agressivité. Qu'en croire, au vu de ses mensonges sur sa présence le soir des faits ?

Sabag Montiel et son amie avaient été interviewés il y a quelques semaines pour un micro-trottoir. Ils s'y disaient "micro-entrepreneurs" et critiquaient les oisifs restant chez eux à percevoir les aides sociales. Sur un de ses réseaux sociaux, Brenda a "liké" un commentaire du politicien ultra libéral-libertaire, Javier Milei, qui condamnait l'attentat mais dénonçait le "cirque dantesque" de récupération.

Des penchants, peut-être, mais des indices maigres, à ce stade, pour imputer un mobile politique à l'attaque, ou présumer de l'influence sur eux de la polarisation politique, bien réelle, en Argentine.